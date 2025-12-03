Resmi İlanlar

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

04-12-2025 00.00

2025/13639 ESAS

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13639 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/KAZIM KARABEKİR Mahalle/Köy, 1184 Ada, 8 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUN ...

Adresi: Osmaniye İli Merkez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sınırları İçerisinde, 6525 Nolu Sokak Üzerinde, Dışkapı No: 18 , İç Kapı No: 1/2 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü: 499,63 m2

 

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 6.964.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:26

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:26

 

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

