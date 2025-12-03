T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13639 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/KAZIM KARABEKİR Mahalle/Köy, 1184 Ada, 8 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUN ...

Adresi: Osmaniye İli Merkez İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sınırları İçerisinde, 6525 Nolu Sokak Üzerinde, Dışkapı No: 18 , İç Kapı No: 1/2 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü: 499,63 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 6.964.200,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 10:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 10:26

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:26

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.