T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/845 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, A blok 18 Nolu Bağımsız Bölüm Bi ...

Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay A Blok No:18 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 171308/6669600

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve taks: 0,30, kaks: 1,50 olduğu ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.Taşınmazın az bir kısmında yola terki olduğu görülmüştür

Kıymeti : 1.306.250,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, B blok no:4 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay Mahallesi B Blok No:4 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 91 m2

Arsa Payı : 139904/6669600

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.236.900,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:38

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, ABLOK NO:19 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Karaçay Mahallesi Ablok No:19 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 171308/6669600

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve taks: 0,30, kaks: 1,50 olduğu imara uygun olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.306.250,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, A BLOK NO:20 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay Mahallesi A Blok No:20 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 171308/6669600

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve tak:0,30, kaks:1,50 olduğu belirlenmiştir

Kıymeti : 1.306.250,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:56

15/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.