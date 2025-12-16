Resmi İlanlar
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
2024/845 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/845 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, A blok 18 Nolu Bağımsız Bölüm Bi ...
Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay A Blok No:18 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 171308/6669600
İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve taks: 0,30, kaks: 1,50 olduğu ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.Taşınmazın az bir kısmında yola terki olduğu görülmüştür
Kıymeti : 1.306.250,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:23
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, B blok no:4 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay Mahallesi B Blok No:4 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 91 m2
Arsa Payı : 139904/6669600
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.236.900,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 10:38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:38
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, ABLOK NO:19 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Karaçay Mahallesi Ablok No:19 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 171308/6669600
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve taks: 0,30, kaks: 1,50 olduğu imara uygun olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.306.250,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 11:57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 11:57
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, KARAÇAY Mahalle/Köy, 1762 Ada, 88 Parsel, A BLOK NO:20 Nolu Bağımsız Bölüm ...
Adresi : Osmaniye Merkez Karaçay Mahallesi A Blok No:20 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 171308/6669600
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın K1 -5 kata imarlı olduğu ve tak:0,30, kaks:1,50 olduğu belirlenmiştir
Kıymeti : 1.306.250,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:56
15/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.