T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/995 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 3 Mevkii, 2716 Ada, 4 Parsel, A BLOK NO:4 Nolu Bağı ...

Adresi : Osmaniye Merkez Esenevler A Blok No :4 Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 175 m2

Arsa Payı : 8165/267005

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumu ile ilgili olarak; Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yazı ve ekindeki imar planı örneğinden ;1 /1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (K1), konut alanı olarak görülmekte olduğu bildirilmiştir. Ana bina ve A Blok 18.06.2021 tarih 6/114 nolu inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.

Kıymeti : 6.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:05

20/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.