T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
2025/995 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/995 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, ESENEVLER Mahalle/Köy, 3 Mevkii, 2716 Ada, 4 Parsel, A BLOK NO:4 Nolu Bağı ...
Adresi : Osmaniye Merkez Esenevler A Blok No :4 Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 175 m2
Arsa Payı : 8165/267005
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında mevcut imar durumu ile ilgili olarak; Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yazı ve ekindeki imar planı örneğinden ;1 /1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı (K1), konut alanı olarak görülmekte olduğu bildirilmiştir. Ana bina ve A Blok 18.06.2021 tarih 6/114 nolu inşaat ruhsatına ve imara uygun yapıldığı görülmüştür.
Kıymeti : 6.850.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 14:05
20/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.