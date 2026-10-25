T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
2026/432 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/432 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, kılçıklıyurt Mevkii, 235 Ada, 4 Parsel, Zemin kat 14 NOLU BB
Adresi : Osmaniye Merkez Fakıuşağı Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 108/2018
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan araştırmada, ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kata K1 ''Konut'' alanlı, Taks; 03,5-Taks; 1,75 oranlarında yapılaşma şartına sahip olduğu, ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun
yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 2.460.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:27
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:27
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 11:27
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, Kılçıklıyurt Mevkii, 235 Ada, 4 Parsel, ZEMİN KAT 13 NOLU BB
Adresi : Osmaniye Merkez Fakıuşağı Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 108 m2
Arsa Payı : 108/2018
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan araştırmada,
; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kata K1 ''Konut'' alanlı, Taks; 03,5-Taks; 1,75 oranlarında yapılaşma şartına sahip olduğu, ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun
yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 2.460.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:54
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.