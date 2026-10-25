T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/432 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, kılçıklıyurt Mevkii, 235 Ada, 4 Parsel, Zemin kat 14 NOLU BB

Adresi : Osmaniye Merkez Fakıuşağı Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 108/2018

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan araştırmada, ; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kata K1 ''Konut'' alanlı, Taks; 03,5-Taks; 1,75 oranlarında yapılaşma şartına sahip olduğu, ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun

yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.460.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 11:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, FAKIUŞAĞI Mahalle/Köy, Kılçıklıyurt Mevkii, 235 Ada, 4 Parsel, ZEMİN KAT 13 NOLU BB

Adresi : Osmaniye Merkez Fakıuşağı Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 108 m2

Arsa Payı : 108/2018

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan araştırmada,

; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 5 Kata K1 ''Konut'' alanlı, Taks; 03,5-Taks; 1,75 oranlarında yapılaşma şartına sahip olduğu, ve binanın inşaat ruhsatına ve imara uygun

yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.460.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:54

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.