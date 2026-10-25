T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ
2026/15431 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15431 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, YEDİOCAK Mahalle/Köy, 2090 Ada, 1 Parsel, E BLOK ZEMİN KAT NO:1 Nolu Bağım ...
Adresi : Osmaniye Merkez Yediocak Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 188 m2
Arsa Payı : 700/67200
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli osmaniye uygulama imar planı kapsamında ana cadde üzeri olan kısım B-5 blok nizam (TİCK) Ticari ve konut geri kalan kısım K1 konut alanı içinde kalmakta,blok nizam, E:0.80, ön bahçe çekme mesafesi : 5 metre, yan bahçe çekme mesafesi :3 metre, arka bahçe çekme mesafesi : 5 metre 6 kat, Hmax:17,75 metre yapılaşma şartlarına tabidir.Ana taşınmazın betı cephesinden yaklaşık 460 m2 lik kısmının yola terki bulunmaktadır.
Kıymeti : 5.100.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:36
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:36
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.