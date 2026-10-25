T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15431 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, YEDİOCAK Mahalle/Köy, 2090 Ada, 1 Parsel, E BLOK ZEMİN KAT NO:1 Nolu Bağım ...

Adresi : Osmaniye Merkez Yediocak Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 188 m2

Arsa Payı : 700/67200

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli osmaniye uygulama imar planı kapsamında ana cadde üzeri olan kısım B-5 blok nizam (TİCK) Ticari ve konut geri kalan kısım K1 konut alanı içinde kalmakta,blok nizam, E:0.80, ön bahçe çekme mesafesi : 5 metre, yan bahçe çekme mesafesi :3 metre, arka bahçe çekme mesafesi : 5 metre 6 kat, Hmax:17,75 metre yapılaşma şartlarına tabidir.Ana taşınmazın betı cephesinden yaklaşık 460 m2 lik kısmının yola terki bulunmaktadır.

Kıymeti : 5.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 11:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.