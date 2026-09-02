T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Sakarya ili Pamukova ilçesi Pamukova (köy) Mahallesi

MEVKİİ: Köyiçi

ADA NO : -

PARSEL NO : 10722 (eski 3505)

YÜZÖLÇÜMÜ : 165,61

MALİKİN ADI VE SOYADI : Nagihan SEZER

Recep SEZER

Hatice KAYA

Emine SEZER

Mehmet SEZER

Nurettin SEZER

Ünzile ARIN

Melek KAYA

Yasemin SEZER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/315 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.08.2026