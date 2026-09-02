T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Sakarya ili Pamukova ilçesi Pamukova (köy) Mahallesi
MEVKİİ: Köyiçi
ADA NO : -
PARSEL NO : 10722 (eski 3505)
YÜZÖLÇÜMÜ : 165,61
MALİKİN ADI VE SOYADI : Nagihan SEZER
Recep SEZER
Hatice KAYA
Emine SEZER
Mehmet SEZER
Nurettin SEZER
Ünzile ARIN
Melek KAYA
Yasemin SEZER
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/315 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.08.2026