T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI : RIFAT AŞIK

DAVALILAR : 1- PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında 28/01/2025 tarihli fen bilirkişi raporunda;

Davacı Rıfat Aşık'ın kendisine ait olduğunu beyan ettiği taşınmazın doğu ve güney kısımlarının yol olduğu, Krokide A harfi ile gösterildiği, alanın yüzölçümü 646,22 m2 olup tarla konumunda olduğu, bu taşınmazın Bacı mahallesi hudutları içerisinde tescil harici alan olarak bırakılan ve eski köy yeri olarak tabir edilen alanda kaldığı, iş bu tescil harici alanların 1976 tarihinde Bacı köyü adı altında tapulamaya tabi tutulduğu, Bacı Köyü tapulama çalışmaları sırasında 766 sayılı Kanunun 2.nci maddesinde öngörülen yerlerden olması nedeniyle kadastroya tabi tutulmayarak tarıma elverişli olmayan sahipsiz yerler olması nedeniyle tespit harici bırakıldığı tespit edilmiştir.

İşbu yer hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, yukarıda açıklanan fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yer hakkındaki bilgiler TMK 713 maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.