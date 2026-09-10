T.C. PASİNLER ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : K.H.

KATILAN : ERZURUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, [35694-14962-52088] UETS.

VEKİLİ : Av. YAĞMUR ŞAKAR,

SANIK :EBUBEKİR KOCAMAN, TC Kimlik No: 18553315168, Yemlihan ve Hanım oğlu, 01/02/1986 DOĞUBAYAZIT doğumlu, AĞRI, DOĞUBAYAZIT, Karabulak mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ :5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 21/04/2016

SUÇ YERİ : ERZURUM/PASİNLER

KARAR TARİHİ : 03/01/2024

Yukarıda açık kimliği ve atılı suçları yazılı sanık hakkında açılan kamu davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda;

İDDİA:

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığının 30/05/2018 tarih ve 2018/232 esas sayılı iddianamesi ile; açılan dava Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin 03/09/2021 tarih ve 2019/893 esas, 2021/2968 karar sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilerek yeniden ele alınması için dosyanın Mahkememize gönderildiği, Mahkememizin 2022/120 esas sırasına kaydedildiği anlaşılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık Ebubekir Kocaman'ın üzerine atılı kaçaktan temin edildiği anlaşılan suça konu cep telefonlarını ticari amaçla taşımak suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan ve lehe olan 7242 Sayılı Kanun ile değişik 5607 Sayılı Kanun'un 3/5 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik ve ele geçirilen telefon sayısı göz önüne alınarak takdiren teşdiden 1 YIL 2 AY HAPİS VE 20 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-5607 Sayılı Kanun'un 3/22-2.cümle gereğince sanıktan ele geçirilen eşyaların değerinin suç tarihi itibariyle hafif olduğu anlaşıldığından sanığın cezasından takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın 7 AY HAPİS VE 10 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Hükmolunan cezanın sanığın sosyal ilişkileri ve geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasından 5237 Sayılı TCK'nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AY 25 GÜN HAPİS VE 8 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-Sanığa verilen cezadan başkaca yasal veya takdiri artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

5-Sanığa doğrudan verilen 8 gün para cezasının 5237 Sayılı TCK'nun 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü 20 TL'den hesaplanarak 160 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/01/2024