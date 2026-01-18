Resmi İlanlar
T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ
2025/104 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Erzurum İl, Pasinler İlçe, KETHUDA Mahalle/Köy, 117 Ada, 24 Parsel,
Adresi: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi 117 Ada 24 Parsel Pasinler / ERZURUM
Yüzölçümü: 367,21 m2
Arsa Payı: 1/1
İmar Durumu: Dosyasındadır.
Kıymeti: 11.844.675,40 TL
KDV Oranı: %20
Kaydındaki Şerhler: T.HALK BANKASI 31/05/2010-909/18/12/2014-2589/09/11/2023-9692 İPOTEK
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 14:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2026 - 14:21
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.