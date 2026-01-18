T.C. PASİNLER İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/104 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Erzurum İl, Pasinler İlçe, KETHUDA Mahalle/Köy, 117 Ada, 24 Parsel,

Adresi: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi 117 Ada 24 Parsel Pasinler / ERZURUM

Yüzölçümü: 367,21 m2

Arsa Payı: 1/1

İmar Durumu: Dosyasındadır.

Kıymeti: 11.844.675,40 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: T.HALK BANKASI 31/05/2010-909/18/12/2014-2589/09/11/2023-9692 İPOTEK

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/02/2026 - 14:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 14:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 16/03/2026 - 14:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 23/03/2026 - 14:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.