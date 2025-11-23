T.C. PASİNLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, SELİM BÜYÜKYILDIRIM ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Dava konusu taşınmaz Erzurum ili, Pasinler ilçesi, Taşkaynak Mah. 384 (yeni ada 147) parselde yer almaktadır. Taşınmazın tapu kayıt maliki olarak Osman oğlu Kadir ÖZTEPE görünmekte olup, Kadir Öztepe'nin mirasçısı bulunmadığından Medeni Kanunun 594 maddesi gereğince birer ay ara ile 2 defaya mahsus olmak üzere miras bırakanın mirasçısı olanların Mahkememizin son ilanının tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere medeni kanunun 501 maddesi gereğince devlete geçeceği hususu ilan olunur.