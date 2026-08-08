T.C. PATNOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: FERİDUN KOÇAK-T.C. 22318211190

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında; dava konusu Ağrı İli, Patnos İlçesi, Tanyeli Köyü, 0 ada 451-452-453-455-456-460-461-464-465-468-471-483-486-495-498 sayılı taşınmaz maliklerinden davalı Feridun Koçak (T.C. 22318211190)'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen davalıya ilanen tebligat yolu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günün tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati ile Tebligat Kanunu 28 maddesi uyarınca adı geçene ilanen tebliğ olunur. 20/07/2026