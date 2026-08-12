T.C. PATNOS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: ŞÜKRÜ KAPLAN T.C.-10864593938

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; dava konusu Ağrı İli, Patnos İlçesi, Oyacık Köyü, 360 ada 0 parselde kayıtlı 19.980 m2 yüzölçümlü, Ağrı İli, Patnos İlçesi, Hacılar Köyü 123 ada 0 parselde kayıtlı 87.700 m2, Ağrı İli, Patnos İlçesi, Alpaslan Mah. 425 ada 6 parselde kayıtlı 3.159 m2, sayılı taşınmaz maliklerinden davalı Şükrü Kaplan (T.C. 10864593938)'ın mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda tebliğe elverişli açık adresi tespit edilemediğinden, bu kez adı geçen davalıya ilanen tebligat yolu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günün tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/09/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma gün ve saati ile Tebligat Kanunu 28 maddesi uyarınca adı geçene ilanen tebliğ olunur. 20/07/2026