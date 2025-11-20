T.C. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALI: Murat KALAFATCI - TC: 343***5266 - Sami ve Fatma oğlu, 1982 doğumlu

Davacılar, İftade Nefes, Muside Memiş, Münire Memiş, Nazmiye Memiş Gürel, Sabriye Memiş İle Davalılar, Abdurrahman Kaynar, Ayfer Karahan, Büşra Osmanoğlu, Cemil Öztürk, Cünnaz Karaoğlu, Emine Kaynar(Gençkurt), Emine Payal, Fatma Göral, Fatma Kalafatcı, Fatma Karaoğlu, Hatice Altun(payal), Mehmet Gençkurt, Mehtap Albaş, Melek Yılmaz, Murat Kalafatcı, Mümine Payal, Münir Kalafatçı, Nebahat Ciniviz, Nebahat Ciniviz(Payal), Nuri Kalafatcı, Orhan Payal, Özgür Kalafatcı, Sadık Gençkurt arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası açıldığı, 16/01/2026 tarihi saat 11:30'da duruşması yapılacağı, duruşmasına katılmadığınız taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ olur.