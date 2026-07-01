T.C. PAZAR (RİZE) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Silahla Kasten Yaralama, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile sanıklar Doğukan ERUZUN, İsmail HİÇYILMAZ, Murat ŞAHİN, Ramazan Tayfun ÇAMANGAOĞLU VE Tamer TAMAM hakkında 1 YIL 2 AY 1 GÜN Hapis Cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği ve kararın sanıklara tebliğ edildiği, ancak mahkememiz dosyasında müşteki olan Muhammed ve Cemile oğlu, 01/01/2004 Semengle doğumlu İHSANULLAH HABİBULLAH ile müşteki Delaver ve Darı oğlu 01/01/1998 Afganistan d.lu MERAJEDDİN ALİZADE tüm aramalara rağmen bulunamadıklarından tebliğ işlemleri yapılamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık İsmail HİÇYILMAZ VE Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen İstinaf talep dilekçesinin ULUSAL BİR GAZETEDE VE ULUSAL BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ve İstinaf talebinin müştekilere ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve kararın ve istinaf talebinin tebliğinden 2 hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar İLAN OLUNUR. 24.06.2026