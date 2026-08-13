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T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

14-08-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2024/239 Esas

KARAR NO: 2024/80

 

Davalı Seyfullah ŞAHİNDAĞ aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıda beyan edilen hüküm adı geçene tebliğ edilmek üzere gönderilen evraklar alıcının adreste tespit edilememesi nedeniyle bila ikmal iade edildiğinden hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği hususları tebliğ ve ilan olunur.

 

HÜKÜM :

Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili KAHRAMANMARAŞ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

#İlangovtr Basın no ILN02528263