T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. PAZARCIK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/239 Esas
KARAR NO: 2024/80
Davalı Seyfullah ŞAHİNDAĞ aleyhine mahkememizde açılan Tazminat davasının yapılan açık yargılaması sonunda; aşağıda beyan edilen hüküm adı geçene tebliğ edilmek üzere gönderilen evraklar alıcının adreste tespit edilememesi nedeniyle bila ikmal iade edildiğinden hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği hususları tebliğ ve ilan olunur.
HÜKÜM :
Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın görevli ve yetkili KAHRAMANMARAŞ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'ne gönderilmesine karar verilmiştir.