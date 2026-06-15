T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Göynük Mahallesi

ADA NO : 142 ada 82 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : SALİH GÖYNÜK

KAMULAŞTIRMA ALANI : 2.148,30 m²

DURUŞMA TARİHİ : 15/05/2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2026