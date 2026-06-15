T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/52 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Göynük Mahallesi
ADA NO : 142 ada 82 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : SALİH GÖYNÜK
KAMULAŞTIRMA ALANI : 2.148,30 m²
DURUŞMA TARİHİ : 15/05/2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2026