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T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

16-06-2026 00.00
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T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO: 2026/52 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;

BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Göynük Mahallesi

ADA NO : 142 ada 82 parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ : SALİH GÖYNÜK

KAMULAŞTIRMA ALANI : 2.148,30 m²

DURUŞMA TARİHİ : 15/05/2026

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24/04/2026

#İlangovtr Basın no ILN02488105