T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER: Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Fatih Mahallesi

ADA NO : 1134 Ada 18 Parsel

VASFI : Tarla

MALİKİ :MUSTAFA DÖŞ

KAMULAŞTIRMA ALANI : 233,74 m2

DURUŞMA TARİHİ :13.10.2026

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.09.2026