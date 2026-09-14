T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. PAZARCIK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/185 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN; BULUNDUĞU YER: Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, Fatih Mahallesi
ADA NO : 1134 Ada 18 Parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ :MUSTAFA DÖŞ
KAMULAŞTIRMA ALANI : 233,74 m2
DURUŞMA TARİHİ :13.10.2026
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.09.2026