T.C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

AHMET YASİN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SADIK YASİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 35935965308

ADI SOYADI : SADIK YASİN

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : BESEY

DOĞUM TARİHİ : 10/11/1975

DOĞUM YERİ : PAZARCIK

İKAMETGAH ADRESİ : BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI