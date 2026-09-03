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T.C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
T.C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ
16.07.2025
Sayı: 2023/938 Esas
AHMET YASİN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SADIK YASİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 35935965308
ADI SOYADI : SADIK YASİN
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : BESEY
DOĞUM TARİHİ : 10/11/1975
DOĞUM YERİ : PAZARCIK
İKAMETGAH ADRESİ : BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI
#İlangovtr Basın no ILN02541368