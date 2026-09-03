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T.C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

04-09-2026 00.00
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T.C. PAZARCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

16.07.2025

 

Sayı: 2023/938 Esas 

AHMET YASİN ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SADIK YASİN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2025

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 35935965308

ADI SOYADI : SADIK YASİN

BABA ADI : HASAN

ANA ADI : BESEY

DOĞUM TARİHİ : 10/11/1975

DOĞUM YERİ : PAZARCIK

İKAMETGAH ADRESİ : BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

#İlangovtr Basın no ILN02541368