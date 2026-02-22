Resmi İlanlar

T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23-02-2026 00.00

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

 

ESAS NO: 2025/440...

Davacı TEDAŞ vekili Av. Emine TEKKE tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca;

 

Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı TEDAŞ adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09/01/2026

 

Sıra NoEsas NoDavalıKöy/MahAdaParselCinsiYüzölçümü
(m²)		Kamulaştırma
Alanı (m²)		Duruşma
Günü
12025/440Sinan YAZICI
Bayram YAZICI
İbrahim YAZICI
Muhammet Ali YAZICI
Fatma YAZICI		Dernek Köyü10621Çalılık393,83 m²0.79 m² mülkiyet
127,49 m² irtifak		10/04/2026
22025/442Fatma UYUMAZ
Sebahat BANKO
Ali YAZICI
Huriye ÖZALTI
Macit DEMİREL
Cumali DEMİREL
Şaban Ali DEMİREL
Meryem BANK mirasçıları
Kadir Ali ACAR
Salim ACAR
Hasan ACAR
Hayati BANKO
Hatice BANKO
Mehmet BANKO
Reyhan BANKO BAL
Hakkı BANKO
Hüseyin BANKO
İbrahim BANKO
Dursun BANKO
Sadık BANK mirasçıları
Cemal BANK mirasçıları
Hatice GÜNAK
Ayten ORAL
Nermin ZAMAN
Hatice AKIN		Dernek Köyü1033Tarla4966,51 m²7,87 m² mülkiyet
375,80 m² irtifak		10/04/2026
32025/444YB Uzman Yapı İnşaat Madencilik Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. ŞtiDernek Köyü1012Çalılık14620,52 m²0,00 m² mülkiyet
11,05 m² irtifak		10/04/2026
42025/448Monıgue SAYDI
İlknur Elif SAYDI BEKTAŞ
Ayşe SAYDI
Melek SAYDI ŞAHİNBAŞ
Hüseyin Avni SAYDI
Neriman SAYDI
Mehmet Rıfat SAYDI
Münevver SAYDI
Sebahat SAYDI
Süleyman SAYDI
Türkan SAYDI
Erdal SAYDI
Ayten SAYDI
Meral SAYDI
Osman SAYDI mirasçıları		Sahil Köyü1212Çalılık2775,07 m²13,26 m²mülkiyet
950,46 m² irtifak		10/04/2026
52025/464Emine TOPALDernek Köyü1021Tarla5883,88 m²4,00 m² mülkiyet
250,58 m² irtifak		17/04/2026
62025/466Volkan ÇELİK
Onur ÇELİK
Hikmet ÇELİK
Perihan ÇELİK
Nurettin SARI
Fatma SARI mirasçıları
Fikret SARI mirasçıları
Melihan KURU mirasçıları		Dernek Köyü11810Fındıklık4122,78 m²6,37 m² mülkiyet
610,97 m² irtifak		17/04/2026
72025/468Henife YAZICI mirasçıları
Hüseyin YAZICI mirasçıları
Selime YAZICI		Dernek Köyü1064Fındıklık12478,87 m²1,08 m² mülkiyet
12,81 m² irtifak		17/04/2026
82026/6Fikret SARIDernek Köyü11813Çalılık2022,00 m²9,29 m² mülkiyet
19,13 m² irtifak		17/04/2026
