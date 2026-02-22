T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEDAŞ vekili Av. Emine TEKKE tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca;

Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı TEDAŞ adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09/01/2026