T.C. PAZAR(RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
ESAS NO: 2025/440...
Davacı TEDAŞ vekili Av. Emine TEKKE tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında tensiben verilen karar uyarınca;
Aşağıda davalı ile özellikleri yazılı taşınmazlarda yine aşağıda belirtilen kısmın davacı Davacı TEDAŞ adına tesciline, kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize işbu davaların açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin saptanmasına müteakip kamulaştırma bedelinin ilgili adına T.C. Vakıflar Bankası Ardeşen Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR. 09/01/2026
|Sıra No
|Esas No
|Davalı
|Köy/Mah
|Ada
|Parsel
|Cinsi
|Yüzölçümü
(m²)
|Kamulaştırma
Alanı (m²)
|Duruşma
Günü
|1
|2025/440
|Sinan YAZICI
Bayram YAZICI
İbrahim YAZICI
Muhammet Ali YAZICI
Fatma YAZICI
|Dernek Köyü
|106
|21
|Çalılık
|393,83 m²
|0.79 m² mülkiyet
127,49 m² irtifak
|10/04/2026
|2
|2025/442
|Fatma UYUMAZ
Sebahat BANKO
Ali YAZICI
Huriye ÖZALTI
Macit DEMİREL
Cumali DEMİREL
Şaban Ali DEMİREL
Meryem BANK mirasçıları
Kadir Ali ACAR
Salim ACAR
Hasan ACAR
Hayati BANKO
Hatice BANKO
Mehmet BANKO
Reyhan BANKO BAL
Hakkı BANKO
Hüseyin BANKO
İbrahim BANKO
Dursun BANKO
Sadık BANK mirasçıları
Cemal BANK mirasçıları
Hatice GÜNAK
Ayten ORAL
Nermin ZAMAN
Hatice AKIN
|Dernek Köyü
|103
|3
|Tarla
|4966,51 m²
|7,87 m² mülkiyet
375,80 m² irtifak
|10/04/2026
|3
|2025/444
|YB Uzman Yapı İnşaat Madencilik Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti
|Dernek Köyü
|101
|2
|Çalılık
|14620,52 m²
|0,00 m² mülkiyet
11,05 m² irtifak
|10/04/2026
|4
|2025/448
|Monıgue SAYDI
İlknur Elif SAYDI BEKTAŞ
Ayşe SAYDI
Melek SAYDI ŞAHİNBAŞ
Hüseyin Avni SAYDI
Neriman SAYDI
Mehmet Rıfat SAYDI
Münevver SAYDI
Sebahat SAYDI
Süleyman SAYDI
Türkan SAYDI
Erdal SAYDI
Ayten SAYDI
Meral SAYDI
Osman SAYDI mirasçıları
|Sahil Köyü
|121
|2
|Çalılık
|2775,07 m²
|13,26 m²mülkiyet
950,46 m² irtifak
|10/04/2026
|5
|2025/464
|Emine TOPAL
|Dernek Köyü
|102
|1
|Tarla
|5883,88 m²
|4,00 m² mülkiyet
250,58 m² irtifak
|17/04/2026
|6
|2025/466
|Volkan ÇELİK
Onur ÇELİK
Hikmet ÇELİK
Perihan ÇELİK
Nurettin SARI
Fatma SARI mirasçıları
Fikret SARI mirasçıları
Melihan KURU mirasçıları
|Dernek Köyü
|118
|10
|Fındıklık
|4122,78 m²
|6,37 m² mülkiyet
610,97 m² irtifak
|17/04/2026
|7
|2025/468
|Henife YAZICI mirasçıları
Hüseyin YAZICI mirasçıları
Selime YAZICI
|Dernek Köyü
|106
|4
|Fındıklık
|12478,87 m²
|1,08 m² mülkiyet
12,81 m² irtifak
|17/04/2026
|8
|2026/6
|Fikret SARI
|Dernek Köyü
|118
|13
|Çalılık
|2022,00 m²
|9,29 m² mülkiyet
19,13 m² irtifak
|17/04/2026