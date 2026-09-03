T.C. PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli, Pertek İlçesi, Kacarlar Mahallesi, 105 Ada 88 Parsel

MALİK ADI VE SOYADI: MUKADDER PÜSKÜRT VD.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/85 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 s. Kamulaştırma Kanunu m. 10/2 hükmü uyarınca ilan olunur. 25/08/2026