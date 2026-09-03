T.C PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. PERTEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2026/86
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Tunceli İli, Pertek İlçesi, Kacarlar Mahallesi, 105 Ada 133 Parsel
MALİK ADI VE SOYADI: HÜSNİYE AKYAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tecili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/86 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 s. Kamulaştırma Kanunu m. 10/2 hükmü uyarınca ilan olunur. 25/08/2026