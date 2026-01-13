T.C PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette ) davası nedeniyle;

İşbu dava dosyamız da davalı yan olarak bulunan; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Erbildi Mah./Köyü, Cilt No:69 Hane No:43 BSN:8 nüfusunda kayıtlı, 176*****936 TC. Kimlik Numaralı Davalı Özcan Gülaçar hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan 3126 Spoonwood Way 95833 SACRAMENTO, CA/ABD adresine Duruşma Zabtı, Tensip Zabtı ve Dava Dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Los Angeles Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Pertek Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/50 Esas sayılı dosyada Davalı Özcan Gülaçar'ın duruşmanın bırakıldığı 09/02/2026 gün ve saat 10:35 'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği hususu ile dava dilekçesi duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/01/2026