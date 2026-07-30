T.C. PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

İşbu dava dosyamız da davalı yan olarak bulunan; Tunceli İli, Pertek İlçesi, Aşağıgülbahçe Mah./Köyü, Cilt No:16Hane No:10 BSN:5 0nüfusunda kayıtlı, 302*****862 T.C. Kimlik Numaralı Davalı Zöhre Öz hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan2 Rue Des Onnocents Paris adresine dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Paris Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste bulunmama sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Davalı Zöhre Öz'ün duruşmanın bırakıldığı 09/11/2026 günü saat 09:40'da Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği ayrıca Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.27/07/2026