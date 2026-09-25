T.C. PINARBAŞI (KAYSERİ) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAYSERİ ili, PINARBAŞI ilçesi, KAVLAKLAR mah/köy 73 Cilt, 19 Aile sıra no 10 sırada nüfusa kayıtlı 24/01/1956 doğumlu 04/11/2025 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ GÜZEL'nun terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Mahkememize başvurularının sağlamak amacıyla TMK'nın 619 vd. maddeleri uyarınca ilan yapılmasına, ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 619. maddesi uyarınca ilan olunur.