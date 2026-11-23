DAVALI: LILIANA GÖÇMEN Işıklar Mah. Zambak Sk. No:4 Kaynarca Pınarhisar/ KIRKLARELİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formunun davalı Lılıana GÖÇMEN'e HMK 122 ve 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde HMK'nin 129. maddesinde belirtilen içeriğe göre cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesi verilmemesi halinde HMK'nin 128. maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların inkar edilmiş sayılacağınız hususları ihtar olunur'' şerhini içerir tebligat ile birlikte yapılması gerekmekte olup,

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliği sağlanamamış olup, tüm yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde herhangi bir tebliğe yarar adresi bulunamadığından tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Petre ve Georgeta'dan olma 1969 doğumlu.Lılıana GÖÇMEN 'e Dava Dilekçesi, Tensip zaptının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.