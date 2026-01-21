T.C. POLATLI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Ankara ili, Polatlı ilçesi, Özyurt Mahallesi 136 Ada 3 Parsel

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Aşağıda liste halinde sunulmaktadır.

Kamulaştırma Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 20/10/22 tarih ve 41-2831sayılı Kamulaştırma Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 05/09/2025 tarihli ve 1420806 sayılı Dava Açma OLUR'larıyla tasdik edilen Ankara Hudutları dahilinde yer alan Polatlı İlçesi, Özyurt Mahallesi, 136 ada 3 parsel taşınmazda trafo yerinin isabet ettiği anlaşma sağlanamayan taşınmazın maliklerinin Mülkiyet irtifak hakkı hususunda isabet eden kısmının kamulaştırılması amacıyla alınan KAMU YARARI KARARI gereğince, isabet eden taşınmazların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına KAMULAŞTIRILDIĞI, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıdan İptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yönetilmesi gerektiği, 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açmaz ve açtıkları davada Yürütmenin durdurulması kararı alarak belgelendirilmez ise Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece Tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Polatlı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmek gerektiği aşağıdaki adı soyadı yazılı tapu maliklerine 2942 sayılı yasanın 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.(Tebliğ tarihi gazete yayım tarihidir.)15/12/2025