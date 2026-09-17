T.C. POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

S.No Mahallesi Ada

Parsel Yüzölçümü

(m²) Cinsi İmarDurumu

M²BirimFiyatı

(TL) Muhammen

Bedel (TL) Geçici Teminat

(TL) İhale

Tarihi İhale

Saati İhaleUsulü Kullanım Amacı Emsal/Taks Yençok 1 Üçpınar 141819 7 483,47 Arsa Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Katlı Taks :0.35 9.000,00 4.351.230,00 130.536,90 02.10.2026 15.00 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 2 Üçpınar 141819 8 483,48 Arsa Konut Alanı Ayrık Nizam 2 Katlı Taks :0.35 9.000,00 4.351.320,00 130.539,60 02.10.2026 15.15 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 3 Üçpınar 140200 8 2.573,61 Arsa KonutAlanı 1.8 16 KAT 9.000,00 23.162.490,00 694.874,70 02.10.2026 15.30 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 4 Üçpınar 140202 1 6.191,78 Arsa TicaretAlanı 1.20 3 KAT 10.000,00 61.917.800,00 1.857.534 ,00 02.10.2026 15.45 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 5 Üçpınar 140278 2 1.935,99 Arsa TicaretAlanı

1.20 3 KAT 10.000,00 19.359.900,00 580.797,00 02.10.2026 16.00 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 6 Üçpınar 141802 4 2.139,83 Arsa KonutAlanı

1.8 16 KAT 9.000,00 19.258.470,00 577.754,1 02.10.2026 16.15 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü 7 Basri 141811 1 7.864,22 Arsa TicaretAlanı 1.20 3 KAT 10.000,00 78.642.200,00 2.359.266,00 02.10.2026 16.30 35/A mad.

KapalıTeklifUsulü

1- Ankara İli, Polatlı İlçesi mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda tabloda bilgileri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesine göre Kapalı Teklif (Artırım) Usulü ile ihale edilmek suretiyle satış işlemi yapılacaktır.

2- İsteklilerin, 02.10.2026 tarihinde yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde Esentepe Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Belediye Encümen Toplantı Salonunda Encümen üyeleri huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Saat ayarı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu saat ayarıdır.

3- Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıdaki tabloda yazılıdır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesine göre KDV’den istisnadır.)

4- İhale Şartname ve Geçici Teminat Bedellerinin Yatırılması

İhaleye ilişkin Şartname ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde Esentepe Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı No:5 Polatlı/ANKARA adresindeki Polatlı Belediyesi Hizmet Binasında Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00 TL (İki bin Türk Lirası ) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur. İhale Şartname ve geçici teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 02.10.2026 tarih ve 14.30’a saate kadar ihale bedellerini yatırarak evrak teslimini yapmaları zorunludur.

İlanda bulunmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden once ihale komisyonuna (Encümene) ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü aşağıda yazılı belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri gereklidir.

2886 Sayılı D.İK 35.Maddesi Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler;

I) Gerçek Kişilerden:

a) İç Zarf (Yalnızca Teklif Mektubunu içerecektir)

b)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını,

c) Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi,

ç) Tebligat için adres beyanı, elektronik tebligat adresi ve irtibat için telefon numarası

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, İhaleye vekâleten katılacaklardan noterden vekâletname,

e) Geçici teminatın belediye veznesine veya belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

f) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İstekli ,yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

ğ) Ortak girişim olması halinde; noter tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler,

II) Tüzel Kişiliklerden

a) İç Zarf (Yalnızca Teklif Mektubunu içerecektir)

b) Vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Tebligat için adres beyanı, elektronik tebligat adresi ve irtibat için telefon numarası bildirmeleri,

c) İhaleye girmeye yetkili olan kişinin yetki belgesi veya yetkilinin noterden alınmış imza sirküsü ve ihaleye vekâleten katılacaklardan noterden alınmış vekâletname,

ç) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış olacaktır.)

d) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ,

e) Geçici teminatın belediye veznesine veya belediyemizin Türkiye Ziraat Bankası TR 1200 0100 0011 0528 4650 5001 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair ödeme makbuzu veya geçici teminat miktarında banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda belirtilen şartları sağlayan veya öngörülen teminat değeri taşıyan belge,

f) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli surety ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

g) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

ğ) Şartname ücretinin yatırıldığına dair makbuz,

h) İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi,

ı) Ortak girişim olması halinde; noter tasdikli Ortak girişim Beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler,

A) İç Zarf :İç zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir.(Teklif mektubu belediyemizden temin edilecektir).Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Dış zarf Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

-Teklif mektubunu içeren iç zarf,

-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

-Tebligat adresi, elektronik tebligat adresi ve irtibat için telefon numarası

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve ya imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.),

c. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

d. Tüzel Kişiler için ihalenin yapıldığı yılda kayıtlı olduğu odadan alınmış oda kayıt belgeleri,

-Ortak girişim olması halinde ortakların hisse oranlarını gösterir Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ,(Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için belirtilen belgelerin verilmesi gerekir.)

-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

-Şartname bedelinin ödendiğine dair belge,

-Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge

C) Dış zarfın kapatılması: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6- İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı DİK’nun 6.maddesi 1 fıkrası a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu şahısların ortakları ile bu kanun ve diğer kanunlar gereğince sürekli veya geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihaleyi kazanmaları durumunda ihale iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

7- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.