T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ

MAHALLESİ: GÖKÇE MAHALLESİ

ADA PARSEL NO: 119 ADA 56 PARSEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR: AYŞE DOŞAR, BAYRAM AKIN, GÜLLÜ KARADUMAN, HABİBE ORAL, HANİFE TUNCER, HEDİYE AKIN, ŞERİF AKIN, ZABİTE AKBAŞ, CEBRAİL AKIN, FETHİYE AKIN

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 56 parselde bulunan davalılara ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/08/2025 tarih ve 194 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/129 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.