T.C. REFAHİYE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

DAVACI : Kamu Hukuku

ŞÜPHELİ : MUSTAFA MUHAMMED ŞERİF, RESUL Oğlu BİBİABİDE'den olma, 1991 doğumlu,

SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ : 22/09/2020

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Afgan uyruklu olan şüphelinin üzerinden 22/09/2020 günü uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, madde üzerinde yapılan incelemede esrar olduğunun tespit edildiği, şüpheli alınan ifadesinde de suçlamayı ikrar ettiği, yürütülen soruşturma neticesinde şüphelinin TCK'nun 191/1.maddesine muhalefet ettiği yönünde hakkında kamu davasının açılmasını haklı kılacak nitelikte ve yeterlilikte delil elde edildiği görülmüş ise de;

6545 Sayılı Kanun'un 68.maddesi ile değişik TCK'nun 191/2 maddesindeki "Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Cea Muhakemesi Kununun'nun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyli kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir (...) "hükmü karşısında şüpheli hakkında üzerine isnat olunan bu suçtan dolayı kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar vermek gerektiği anlaşılmakla ;

Açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında ;

1-) TCK'nın 191/2 maddesi uyarınca (5) BEŞ YIL SÜREYLE KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİNE,

2-) TCK'nın 191/3 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL süreyle tedaviye tabi tutulmak suretiyle DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA,

Karar örneğinin infazı için Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

3-) Şüphelinin yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde, hakkında kamu davası açılacağı hususunun İHTAR EDİLMESİNE,

4-) 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 6. Maddesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 171/5. Maddesi uyarınca adli sicil kaydına işlenmesi için Adli Sİcil'e GÖNDERİLMESİNE,

5-) Erteleme kararının şüpheliye tebliği ile kesinleştikten sonra, Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne gönderilerek, yasa gereği infazının istenmesine, YÜKLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERE AYKIRILIKTA ISRAR veya TEKRAR UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA-SATIN ALMA HALİNDE, soruşturma dosyasına bilgi verilmesinin istenmesine,

6-) 6545 sk ile değişik CMK 173 md gereği erteleme kararına karşı 15 gün içinde Erzincan Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılacak itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 25/01/2021