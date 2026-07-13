T.C. REYHANLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davaya konu edilen Hatay İli Reyhanlı İlçesi Borniyaz Mahallesinde kain 0 ada 47 parsel sayılı taşınmazın davacı şirket tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/242 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.29.06.2026