T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK : AHMED AL CUNEYDI, EYMEN ve FATMA oğlu, 23/02/2007 İDLİP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 05/04/2025

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 116/4, 142/2.h.2, 142/2.g

VERİLEN CEZA MİKTARI : HAGB, 7 YIL 6 AY HAPİS

KARAR TARİHİ : 09/10/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmed AL CUNEYDI hakkında Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Büyük veya Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (MAHKUMİYET ve HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 15.12.2025