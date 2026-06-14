T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

C.SAV.ESAS NO : 2022/439

SANIK : AHMET ELKADİ, MAHMUT ve LEYLA oğlu, 01/01/1991 HALEP doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Askeri Yasak Bölgelere Girme

SUÇ TARİHİ : 08/03/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 332/1, 79/1.a

VERİLEN CEZA MİKTARI : 2 YIL 11 AY HAPİS, 19420 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY

KARAR TARİHİ : 19/02/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Ahmet ELKADİ hakkında Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Askeri Yasak Bölgelere Girme suçlarından açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 09.06.2026