T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/271 Esas

KARAR NO : 2026/122

C.SAV.ESAS NO : 2015/592

MAĞDUR : AHMED BEDİR MUSA, Mustafa ve Emine oğlu, 1981 İDLİP doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 119. Sok. Mehmet Akif Ersoy Cad. Reyhanlı/ HATAY adresinde oturur.

SANIK : ZEYDAN BİLİR, MAHMUT ve SERPİL oğlu, 19/08/1998 REYHANLI doğumlu, HATAY, REYHANLI, İRTAH mah/köy, Cilt no: 9, Aile sıra no: 88, Sıra no: 198 nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 25/03/2014

VERİLEN CEZA MİKTARI : MAHKUMİYET

KARAR TARİHİ : 10/03/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Katılan Ahmed Bedir MUSA hakkında Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Mahkumiyet) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı katılanın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden katılana gerekçeli karar tebliği ve sanık müdafi temyiz dilekçesinin yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylatılması suretiyle sanık açısından YARGITAY İlgili Ceza Dairesi nezdinde temyiz yasa yolunun açık olduğu, TEMYİZ yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği uyarısıyla verilen hüküm açıkça okunup gerekçesi ana çizgileri ile anlatıldı.24.06.2026