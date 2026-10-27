T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

C.SAV.ESAS NO : 2016/28

SANIK : AZAD ABDOLLAHZADEH, ABDOLLAH ve ZAHRA oğlu, 1978 SARDASHT doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SANIK : FARSHAD FIYOIJ, Hosseın ve Roksano oğlu, 1988 TAHRAN doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ : 19/08/2014

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ : 01/10/2026

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanıklar Azad ABDOLLAHZADEH ve Farshad FIYOIJ hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 23.10.2026