Resmi İlanlar
T.C. REYHANLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
30-12-2025 00.00
ESAS NO: 2025/214 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Hatay ili Reyhanlı ilçesi Hasnekiye mahallesi 0 ada 119 parsel sayılı taşınmazın davacı idare tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2025/214 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 25.12.2025
#İlangovtr Basın no ILN02371324