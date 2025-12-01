T.C. REYHANLI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

C.SAV.ESAS NO: 2015/538

SANIK: HATEM HAJIJUMA, NEHAD ve AYSHA oğlu, 1988 ALEPPO doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ: Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak

SUÇ TARİHİ: 07/01/2015

UYGULANAN KANUN MAD.: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1.cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI: ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞME

KARAR TARİHİ: 05/11/2025

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Hatem HAJJUMA hakkında Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (DÜŞME) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar ve katılan kurum vekili istinaf dilekçesinin tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 27.11.2025