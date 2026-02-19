T.C. RİZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin işbu dava dosyasında dahili davalı sıfatına haiz olup, adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırmalarının ise bila ikmal neticelendiği müteveffa Bilal Şimşek mirasçılarından FİGEN ŞİMŞEK hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, duruşma tarihi 07/05/2026 günü, saat 09.45'e bırakılmakla, "Öninceleme duruşmasında hazır bulunmanız, sulh hazırlığı yapmanız, ayrıca tarafların geçerli mazereti olmadan duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, herhangi bir tarafın duruşmaya gelerek yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafın yokluğundaki işlemlere itiraz edemeyeceği, keza dilekçenizde belirtip sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak, başka mercilerden getirtilecek belgelerin celbi için açıklama yapmak üzere tarafınıza işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık KESİN SÜRE verildiği, aksi takdirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları ihtar olunur." hususlarının tebliği duruşma günü yerine kain olmak üzere ilan olunur. 16/01/2026