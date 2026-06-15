T.C. RİZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 21/04/2026 tarih, 2025/453 Esas, 2026/126 sayılı kararı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 29/04/2002 Rusya Federasyonu doğumlu, Shamıl ile Barakat'dan olma, 99819781552 yabancı kimlik nolu MUKHAMMAD GAZIMAGOMEDOV hakkında yapılan yargılama sonucunda sanığın BERAATİNE karar verilmiş olup verilen karar ile Cumhuriyet Savcısının istinaf talep dilekçesi sanığın bildirdiği adreste bulunamaması, adresinin tespit edilememesi sebebiyle sanığa tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince gerekçeli karar hüküm özeti ile Cumhuriyet Savcısının istinaf talep dilekçesinin sanık MUKHAMMAD GAZIMAGOMEDOV'a İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren İki Hafta içinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi veya Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile sanığın tutuklu ya da hükümlü olması halinde tutuklu ya da hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vererek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi'ne istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.