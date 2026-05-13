T.C. RİZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Samsun ili Bafra ilçesi Osmanbeyli Mahallesi 103 cilt no 158 hane no nüfusa kayıtlı Süleyman ve Havva'dan olma 05/12/1973 doğumlu 56119011352 T.C. Kimlik numaralı Gülhan KARALİ BALCI'nın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendilerine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacılar tarafından Rize Merkez Müderrisler 190 ada 18 parsel, Rize Merkez Müderrisler 190 ada 55 parsel, Rize Merkez Müderrisler 199 ada 19 parsel, Rize Merkez Müderrisler 202 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olup davalı Gülhan KARALİ BALCI'ya işbu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesini ve delillerini ibra etmesi gerektiği, duruşma gününün 22/09/2026 günü saat 10:25 olduğu davalının duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil etmediği takdirde yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.