T.C. RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize İli, Güneysu İlçesi, Gürgen Mahallesi 142 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 56,15 m²'lik kısmının, 142 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 63,04 m²'lik kısmının, 142 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 78,82 m²'lik kısmının, 143 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 72,72 m²'lik kısmının, 143 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 104,26 m²'lik kısmının, 143 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 52,52 m²'lik kısmının, 143 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 300,32 m²'lik kısmının yol inşaat ve emniyet sahası tesisi için davacı Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan davalı Ramazan Çepni'ye dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Davalı Kadir ve Abide oğlu, 09/06/1982 Cherbourg/Fransa doğumlu, 68***44 TC kimlik numaralı davalı Ramazan Çepni'ye İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Rize Şubesi nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 07.07.2026 günü saat 09:15'de mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 15.04.2026