T.C. RİZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Rize ili Merkez ilçesi Müftü mah. Mahallesi 176 ada 1 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Osman çocukları Havva, Hatice, Zeliha ve Ayşe'nin gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtla taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Osman çocukları Havva, Hatice, Zeliha ve Ayşe'nin gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.07/04/2026