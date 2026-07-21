T.C. RİZE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan Kadastro Tespitine İtiraz davası gereğinde;

Dahili Davalı Engin BİBER (Şevket ve Fatma oğlu, 189*****144 T.C nolu) hakkında adreslerinin tespiti amacıyla yapılan tüm uğraşlara rağmen açık adresi tespit edilememiş, kendisine tebligat yapılamamış ve geçerli adresleri de bulunamamış olduğundan Gerekçeli Karar tebliğinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Gerekçeli Karar :

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda 05/12/2025 tarihinde; Asıl ve birleşen davanın ayrı ayrı REDDİNE, asli müdahil Orman Genel Müdürlüğünün davasının KABULÜNE,

Çekişme konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Çağrankaya Mahallesi, 264 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespitinin İPTALİNE, parselin Orman vasfı ile Maliye Hazinesi adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, HMK' nın 341/1 ve 345. Maddeleri uyarınca kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı dahili davalıya yönelik Gerekçeli Karar tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur. 04/05/2026