T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Davalılardan İzmir İli Karşıyaka İlçesi Şemikler nüfusuna kayıtlı Rıdvan ve Emine'den olma 07/01/1958 d.lu MEHMET EMİN DEMİRCİOĞLU'nun adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine bilirkişi raporu tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla ;

Aşağıda belirtilen taşınmazın değerlerinin yer aldığı bilirkişi raporuna göre,

1) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 170 ada 1 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 62.491,13 TL,

2) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 171 ada 4 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 1.031.043,18 TL,

3) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 173 ada 20 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 131.841,53 TL ,

4) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 177 ada 8 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 5.567.094,07 TL,

5) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 177 ada 80 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 1.623.666,60 TL,

6) Rize İli, Merkez İlçesi, Azaklıhoca Köyü 177 ada 87 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibarıyla bedeli 33.659,94 TL olduğunun, ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı iki haftalık süre içinde rapora itiraz edebileceği ilanen tebliğ olunur.