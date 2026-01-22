T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/69 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 632 Ada, 16 Parsel, Taşınmaz Rize İli İyidere İlçesi Yapraklar mahallesi 632 ada 16 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1073,19 m2 dir. Tapu kaydında Tarla olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde yapı ve tarla olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel İyidere Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı içerisinde yer almaktadır. Parsel imar planında "Yerleşik Konut Alanı" içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz Yapraklar Mahallesi yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı az eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri, müstakil konutlar bulunmaktadır. Şehrin yapılaşmanın olmadığı yerinde bulunmaktadır. Taşınmaz İlçe Merkezine yaklaşık 3.600 metre, Valilik Binasına yaklaşık 15.700 metre mesafededir. Belediye sınırları içerisinde kalan dava konusu parselin arsa olarak değerlendirmesi yapılacaktır. Kadastro parselidir.

Yüzölçümü : 1.073,19 m2

Kıymeti : 5.135.328,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 508 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Rize İli İyidere İlçesi Yapraklar mahallesi 508 ada 4 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 6593,60 m2 dir. Tapu kaydında Tarla olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çalılık olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel İyidere Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı içinde yer almaktadır. Parsel imar planında "Tarımsal Nitelikli Alan" içinde yer almaktadır. Taşınmaz Yapraklar Mahallesi yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı az eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri bulunmaktadır. Şehrin yapılaşmanın olmadığı yerinde bulunmaktadır. Taşınmaz İlçe Merkezine yaklaşık 4.300 metre, Valilik Binasına yaklaşık 16.300 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 6.593,60 m2

Kıymeti : 6.593.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2026 - 14:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:53

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 14:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 508 Ada, 33 Parsel, Taşınmaz Rize İli İyidere İlçesi Yapraklar mahallesi 508 ada 33 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 2173,43 m2 dir. Tapu kaydında Tarla olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çay bahçesi olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel İyidere Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı içinde yer almaktadır. Parsel imar planında "Tarımsal Nitelikli Alan" içinde yer almaktadır. Taşınmaz Yapraklar Mahallesi yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı az eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri, müstakil konutlar bulunmaktadır. Şehrin yapılaşmanın olmadığı yerinde bulunmaktadır. Taşınmaz İlçe Merkezine yaklaşık 4.100 metre, Valilik Binasına yaklaşık 16.100 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 2.173,43 m2

Kıymeti : 2.900.768,35 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, İyidere İlçe, YAPRAKLAR Mahalle/Köy, 508 Ada, 71 Parsel, Taşınmaz Rize İli İyidere İlçesi Yapraklar mahallesi 508 ada 71 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 2378,30 m2 dir. Tapu kaydında Çalılık olarak kayıtlıdır. Parselin üzerinde çay bahçesi olduğu görülmüştür. Satışa konu parsel İyidere Belediyesine ait 1/1000 Ölçekli İmar Planı içinde yer almaktadır.Parsel imar planında "Tarımsal Nitelikli Alan" içinde yer almaktadır. Taşınmaz Yapraklar Mahallesi yoluna cephelidir. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın çevresinde çay bahçeleri bulunmaktadır. Şehrin yapılaşmanın olmadığı yerinde bulunmaktadır. Taşınmaz İlçe Merkezine yaklaşık 3.300 metre, Valilik Binasına yaklaşık 15.200 metre mesafededir.

Yüzölçümü : 2.378,30 m2

Kıymeti : 2.698.538,01 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:13

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:13

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:13

