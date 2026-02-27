T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/63 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, DAĞSU Mahalle/Köy, 1127 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Dağsu mahallesi 1127 ada 5 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 17521,68 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi olarak kayıtlıdır. Rize Belediye başkanlığının 265143 Sayılı yazısına göre parsel 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde kalmaktadır. Belediyenin ve kamunun tüm hizmetlerinden faydalanmaktadır. Zemin yapısı çok eğimli bir yapıya sahiptir. Taşınmazın zemininde tarımsal faaliyet yapılmakta olup çay bahçesi olarak kullanılmaktadır. Kadastro parselidir.Dava konusu parsel üzerinde bodrum + zemin + 3 normal kattan oluşan betonarme inşaat tarzında yapılmış yapı bulunmaktadır. Yapının bodrum katı depo diğer katlar konut olarak yapılmıştır. Yapının dış cephe sıva ve boyası yapılmış çatısı mevcuttur.

Yüzölçümü : 17.521,68 m2

Kıymeti : 38.241.478,73 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:39

24/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.