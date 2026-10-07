T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

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1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 104 Ada, 21 Parsel, Satışa konu 104 ada 21 parsel taşınmaz Rize İli Derepazarı ilçesi Çukurlu köyü sınırları içinde olup toplam tapu alanı 3.379,98 m2?dir. Tapu kaydında çay bahçesi olarak kayıtlı olup halihazırda zeminde kapama çay bahçesi olarak vasfındadır. Taşınmaz Karadeniz Sahil yoluna ve Derepazarı ilçe merkezine yaklaşık 6,6 km mesafededir.

Yüzölçümü : 3.379,98 m2

Kıymeti : 1.501.251,92 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:16

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 104 Ada, 25 Parsel, Satışa konu 104 ada 25 parsel

Yüzölçümü : 4.144,28 m2

Kıymeti : 1.963.435,54 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 139 Ada, 2 Parsel, Satışa konu 139 ada 2 parsel

Yüzölçümü : 2.802,41 m2

Kıymeti : 6.797.149,25 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:34

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 139 Ada, 3 Parsel, Satışa konu 139 ada 3 parsel

Kıymeti : 4.241.312,26 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:59

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:59

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.