T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/27 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/27 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 104 Ada, 21 Parsel, Satışa konu 104 ada 21 parsel taşınmaz Rize İli Derepazarı ilçesi Çukurlu köyü sınırları içinde olup toplam tapu alanı 3.379,98 m2?dir. Tapu kaydında çay bahçesi olarak kayıtlı olup halihazırda zeminde kapama çay bahçesi olarak vasfındadır. Taşınmaz Karadeniz Sahil yoluna ve Derepazarı ilçe merkezine yaklaşık 6,6 km mesafededir.
Yüzölçümü : 3.379,98 m2
Kıymeti : 1.501.251,92 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:16
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 104 Ada, 25 Parsel, Satışa konu 104 ada 25 parsel
Yüzölçümü : 4.144,28 m2
Kıymeti : 1.963.435,54 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 11:16
Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 11:16
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 139 Ada, 2 Parsel, Satışa konu 139 ada 2 parsel
Yüzölçümü : 2.802,41 m2
Kıymeti : 6.797.149,25 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 10:34
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İl, Derepazarı İlçe, ÇUKURLU Mahalle/Köy, 139 Ada, 3 Parsel, Satışa konu 139 ada 3 parsel
Kıymeti : 4.241.312,26 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:59
Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:59
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 11:59
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 11:59
(İİK m.114 ve m.126)
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