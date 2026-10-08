T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/63 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU
Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 1432 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Hamzabey mahallesi 1432 ada 4 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1599,55 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi olarak kayıtlıdır. Satışa konu parsel Rize Belediyesi'ne ait "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında kısmen "Yerleşik Konut Alanı" kısmen "İmar Yolu" alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü : 1.599,55 m2
Kıymeti : 7.423.031,69 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:38
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:38
Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:38
2 NO'LU
Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 1442 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Hamzabey mahallesi 1442 ada 3 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1993,73 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi? olarak kayıtlıdır. Satışa konu parsel Rize Belediyesi'ne ait "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında kısmen "Yerleşik Konut Alanı" kısmen "İmar Yolu" alanı içerisinde kalmaktadır.
Yüzölçümü : 1.993,73 m2
Kıymeti : 11.218.775,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:49
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:49
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:49
Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:49
(İİK m.114 ve m.126)
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