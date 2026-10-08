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T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

09-10-2026 00.00
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T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/63 SATIŞ

 

İ L A N

Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/63 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.

 

1 NO'LU

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 1432 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Hamzabey mahallesi 1432 ada 4 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1599,55 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi olarak kayıtlıdır. Satışa konu parsel Rize Belediyesi'ne ait "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında kısmen "Yerleşik Konut Alanı" kısmen "İmar Yolu" alanı içerisinde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 1.599,55 m2

Kıymeti : 7.423.031,69 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:38

 

2 NO'LU

Taşınmazın Özellikleri: Rize İl, Merkez İlçe, HAMZABEY Mahalle/Köy, 1442 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz Rize İli Merkez İlçesi Hamzabey mahallesi 1442 ada 3 parsel olarak tapuya kayıtlıdır. Tapu alanı 1993,73 m2 dir. Tapu kaydında Çay Bahçesi? olarak kayıtlıdır. Satışa konu parsel Rize Belediyesi'ne ait "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" içinde yer almaktadır. Parsel imar planında kısmen "Yerleşik Konut Alanı" kısmen "İmar Yolu" alanı içerisinde kalmaktadır.

Yüzölçümü : 1.993,73 m2

Kıymeti : 11.218.775,00 TL

KDV Oranı : %10

 

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:49

Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:49

Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:49

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02564569