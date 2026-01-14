Resmi İlanlar
T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karabük İl, Safranbolu İlçe, TOKATLI Mahalle/Köy, 235 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi: Tokatlı Köyü / Safranbolu / Karabük
Yüzölçümü: 399,03 m2
İmar Durumu: Var , İnşaat nizamı - Ayrık -Kat adeti 4 - ifraz şerhi 1250 m2 - KAKS;1,00 - TAKS:0,25 , Kullanım kararı: Ticaret/ Konut alanı.
Kıymeti: 4.190.025,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2026 - 11:05
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2026 - 11:05
Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2026 - 11:05
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Karabük İl, Safranbolu İlçe, AŞAĞI ÇİFTLİK Mahalle/Köy, 122 Ada, 61 Parsel, Satışa konu taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.
Adresi: Aşağı Çiftlik Köyü / Safranbolu / Karabük
Yüzölçümü: 10.653,97 m2
İmar Durumu: Yok , Herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp, kısmen köy yerleşik alan sınırları içinde, kısmen köy yerleşik alan sınırları dışındadır.
Kıymeti: 4.794.286,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibitdir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2026 - 12:08
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2026 - 12:08
Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2026 - 12:08
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.