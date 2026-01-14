T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük İl, Safranbolu İlçe, TOKATLI Mahalle/Köy, 235 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi: Tokatlı Köyü / Safranbolu / Karabük

Yüzölçümü: 399,03 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat nizamı - Ayrık -Kat adeti 4 - ifraz şerhi 1250 m2 - KAKS;1,00 - TAKS:0,25 , Kullanım kararı: Ticaret/ Konut alanı.

Kıymeti: 4.190.025,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2026 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2026 - 11:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2026 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Karabük İl, Safranbolu İlçe, AŞAĞI ÇİFTLİK Mahalle/Köy, 122 Ada, 61 Parsel, Satışa konu taşınmazlardaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine karar verilmiştir.

Adresi: Aşağı Çiftlik Köyü / Safranbolu / Karabük

Yüzölçümü: 10.653,97 m2

İmar Durumu: Yok , Herhangi bir imar planı kapsamında olmayıp, kısmen köy yerleşik alan sınırları içinde, kısmen köy yerleşik alan sınırları dışındadır.

Kıymeti: 4.794.286,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibitdir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2026 - 12:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/07/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/07/2026 - 12:08

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.