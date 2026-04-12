T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 778 Ada, 63 Parsel, Satışa konu taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine, karar verilmiştir.

Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi 778 Ada 63 Parsel Safranbolu / KARABÜK

Yüzölçümü : 748,44 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İnşaat nizamı: ayrık - KAKS;0,90 - TAKS:0,30 - Kullanım kararı : Konut alanı/İmar yolu

Kıymeti : 10.900.522,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:02

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.