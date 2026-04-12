T.C. SAFRANBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/49 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Safranbolu İlçe, BAĞLARBAŞI Mahalle/Köy, 778 Ada, 63 Parsel, Satışa konu taşınmazdaki ortaklığın aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki takyidatlarla beraber umum arasında açık arttırma yolu ile satılarak giderilmesine, karar verilmiştir.
Adresi : Bağlarbaşı Mahallesi 778 Ada 63 Parsel Safranbolu / KARABÜK
Yüzölçümü : 748,44 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İnşaat nizamı: ayrık - KAKS;0,90 - TAKS:0,30 - Kullanım kararı : Konut alanı/İmar yolu
Kıymeti : 10.900.522,25 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 11:02
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 11:02
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.