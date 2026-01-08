T.C. SAKARYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile SAKARYA DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili, Sakarya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/05/2014 tarih 2014/451 Esas 2014/689 Karar sayılı kararı ile kendilerine Sakarya Defterdarı Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün kayyım olarak atandığını, Sakarya ili, Adapazarı ilçesi, Yağcılar mahallesi, 354 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın hissedarı Raşit kızı Nuriye ALTIKAN'ın M.K.'nun 33.maddesi gereğince gaipliğine karar verilmesini, kayyım karar tarihi üzerinden 10 yıl geçmesi nedeniyle 4721 Sayılı TMK'nun 588.md gereğince söz konusu taşınmazın satış bedeli T.Vakıflar Bankası TAO Yenikent Sakarya Şubesinde TR270001500158018022845254 İBAN nolu vadeli hesaba yatırılan ve 29/12/2025 vade tarihi itibariyle biriken kayyımca yönetilen 5.802,35 TL'nin Hazineye intikaline karar verilmesini talep ve dava etmekle; Raşit kızı Nuriye ALTIKAN hakkında bilgisi olan kimselerin ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/318 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilan olunur.